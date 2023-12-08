Каролина Мухова стала амбассадором Porsche

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2023, восьмая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова стала амбассадором немецкого производителя автомобилей Porsche.

Фото: из личного архива Каролины Муховой

Фото: из личного архива Каролины Муховой

Отметим, что в WTA-туре действующими амбассадорами Porsche также являются чемпионка US Open – 2021 британка Эмма Радукану и трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немка Анжелика Кербер.

Сезон-2023 стал для Муховой одним из самых успешных в карьере. Помимо выхода в финал «Ролан Гаррос», 27-летняя Каролина дошла до полуфинала US Open – 2023, где проиграла будущей чемпионке американке Кори Гауфф, ранее пробилась в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), где также уступила Гауфф.

Мухова отобралась на Итоговый чемпионат WTA, однако заранее снялась с него из-за травмы.