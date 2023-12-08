Шарапова: мне бы хотелось побыть наставницей, принять участие в жизни молодых женщин

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала о своих жизненных целях.

«Когда занимаешься чем-то с детства, это и есть твоя цель. Сейчас же у меня есть время обдумать и сформулировать свои цели. Я могу определять их сама.

Мне бы хотелось побыть наставницей, принять участие в жизни молодых женщин, помочь им пройти путь от школы или университета до их первой работы или помочь им решить, каким будет следующий этап, который даст им возможность подчеркнуть выдающиеся качества и потенциал.

Многие спортсменки находятся в той точке, когда они хотят добиться большего, но не знают как, не знают где. Какие ресурсы они могут использовать? Где найти команду? Я бы хотела стать частью пути этих людей", — приводит слова Шараповой gotennis.ru со ссылкой на подкаст Armchair Expert.

Шарапова одержала пять побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Он объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.