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Шарапова: отец был жёстким, а маме было всё равно, первая я или 300-я ракетка мира

Шарапова: отец был жёстким, а маме было всё равно, первая я или 300-я ракетка мира
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала о влиянии родителей на её игру и жизнь.

«Мой отец имел большое влияние в спорте, он подталкивал меня, был жёстким, но справедливым. Моя мама занималась моим образованием, культурно развивала, и при любой возможности, даже если это было в Сарасоте, штат Флорида, водила меня на балет. Возможно, это был не лучший балет, но мама знакомила меня с разными вещами в жизни, помимо удара по теннисному мячу. Это был один из величайших её подарков мне, поскольку ей было всё равно, первая я или 300-я ракетка мира. Она хотела, чтобы я была любопытной и оставалась скромной», — приводит слова Шараповой Sportskeeda со ссылкой на подкаст Armchair Expert.

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