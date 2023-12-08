Шарапова: отец был жёстким, а маме было всё равно, первая я или 300-я ракетка мира

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала о влиянии родителей на её игру и жизнь.

«Мой отец имел большое влияние в спорте, он подталкивал меня, был жёстким, но справедливым. Моя мама занималась моим образованием, культурно развивала, и при любой возможности, даже если это было в Сарасоте, штат Флорида, водила меня на балет. Возможно, это был не лучший балет, но мама знакомила меня с разными вещами в жизни, помимо удара по теннисному мячу. Это был один из величайших её подарков мне, поскольку ей было всё равно, первая я или 300-я ракетка мира. Она хотела, чтобы я была любопытной и оставалась скромной», — приводит слова Шараповой Sportskeeda со ссылкой на подкаст Armchair Expert.