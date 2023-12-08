Кудерметова — о критике в адрес WTA: игроки действительно молодцы, что сплотились

Российская теннисистка, 19-я ракетка мира Вероника Кудерметова высказалась о критике спортсменок в адрес Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Да, считаю, игроки действительно молодцы, что сплотились. У нас есть группа топ-20 WTA, где обсуждаются все вопросы. Потому что в последнее время очень часто получается так, что WTA принимает какие-то решения – не совсем хорошие для игроков – а потом ставит нас перед фактом. В частности, сейчас так получается: будто главные и важные – не игроки. Они сами принимают всякие решения – что хотят, то и делают, а вы, игроки, уже подстраивайтесь: ездите с турнира на турнир, получайте травмы, не успевайте восстанавливаться, продолжайте не видеться со своей семьёй. Но мне хорошо – муж путешествует со мной, когда другие игроки ездят и не могут уделить время близким. Это очень неправильно.

Плюс официальный спонсор WTA – медицинская компания Hologic. Они же пропагандируют ментальное здоровье, а получается, противоречат себе же, заставляя нас не видеться с семьёй – мы играем 32 турнира в год. И хорошо, если ты выиграл два, но и проиграл – 30. А это всё равно стресс, ты переживаешь. А если турниры всё добавлять и добавлять – это непросто. Причём эти турниры – обязательные, ты не можешь от них отказываться. Хорошо, что игроки начали говорить об этом открыто. Пусть болельщики и спонсоры понимают, что нам непросто и какие-то даже не поблажки, но более адекватное расписание и правила хорошо было бы составить. Мы этого заслуживаем», – сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.