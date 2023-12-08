Санторо: если Надаль выиграет «Ролан Гаррос», это будет нечто сверхчеловеческое

Бывшая 17-я ракетка мира француз Фабрис Санторо поделился ожиданиями от возвращения 37-летнего испанского теннисиста Рафаэля Надаля в тур.

«Учитывая возраст Надаля, его возвращение выглядит неестественным. Но, конечно, это прекрасно. Когда я смотрел его обращение, у меня мурашки пошли по коже. Его страсть к теннису превосходит всё. Знаю, какие усилия ему пришлось приложить в последние месяцы, чтобы рассчитывать на возвращение. Надаль рискует. Я бы хотел, чтобы он прошёл весь путь на «Ролан Гаррос», но это огромный вызов. Если он выиграет турнир, это будет нечто сверхчеловеческое. По сути, его возвращение — это уже победа. Не могу дождаться момента, когда он выйдет на корт в Австралии. Это будет невероятно», — приводит слова Санторо L'Equipe.