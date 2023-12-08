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Циципас: после Итогового с трудом выбирался из кровати и всё ещё не на 100% здоров

Циципас: после Итогового с трудом выбирался из кровати и всё ещё не на 100% здоров
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» грек Стефанос Циципас рассказал о текущем состоянии своего здоровья. Напомним, он снялся с Итогового турнира ATP по ходу соревнований из-за травмы спины.

«Ситуация улучшается. Я каждый день выполняю много всего, чтобы снизить боль и как можно быстрее вернуться в форму. На это нужно время. Я всё ещё не на 100 процентов здоров.

Травма была болезненной. Метафорически болезненной – потому что я не смог завершить последний турнир сезона. И физически неделю или две было очень больно. После Итогового турнира я несколько дней с трудом выбирался из кровати.

Сейчас я на пути к тому, чтобы вернуться к прежнему состоянию – здоровому и без боли. Если не получится – а я надеюсь, что получится, – придётся искать другой путь», — приводит слова Циципаса Adelaide Now.

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