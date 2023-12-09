Анастасия Тихонова вышла в полуфинал турнира ITF в Дубае

Россиянка Анастасия Тихонова одержала победу над Юлией Готовко из Беларуси в четвертьфинале турнира ITF категории W100 в Дубае (ОАЭ) со счётом 5:7, 6:4, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 29 минут.

В другом четвертьфинале россиянка Ксения Зайцева, попавшая в основную сетку через квалификацию, проиграла Арианне Хартоно из Нидерландов — 6:7 (4:7), 3:6. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Тихонова в полуфинале встретится с Нигиной Абдураимовой из Узбекистана. В другой паре на этой стадии сыграют Хартоно и британка Хитер Уотсон, посеяная на турнире седьмой. Матчи пройдут 9 декабря.

В одиночном разряде в турнире принимали участие ещё несколько россиянок. Екатерина Макарова и Мария Тимофеева выбыли из борьбы во втором круге, а Вера Звонарёва, Екатерина Яшина и Анастасия Захарова — в первом.