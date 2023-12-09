Свитолина: в сложных ситуациях вспоминаю, с чем сталкиваются мои друзья в Украине

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о том, как её изменили события в родной стране.

«Я чувствую, что у меня сейчас есть миссия по многим направлениям. Многие украинцы пишут мне в интернете и подходили ко мне, когда я была в Украине. Это действительно мило. Они говорят: «Я смотрю матчи». У них тяжелые дни, но они находят время, чтобы посмотреть мои матчи. Это действительно невероятное чувство.

Каждый раз, когда у меня возникают тяжёлые ситуации, я пытаюсь напомнить себе о том, с чем приходится иметь дело моим друзьям, моей семье в Украине. Я должна быть благодарна за моменты, которые у меня есть, играя большие турниры перед таким количеством людей. Как говорит Билли Джин Кинг: «давление – это привилегия». Я отношусь к этому именно так. Чувствую, что сейчас имею своеобразную миссию», — приводит слова Свитолиной Forbes.