Гауфф — о рейтинге People: я просто люблю вязать, смотреть аниме и играть в Fortnite

Третья ракетка мира, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала попадание в рейтинг самых интригующих людей 2023 года по версии журнала People.

«Приятно узнать, что в журнале People считают меня интригующей. На самом деле это не так. Я просто люблю вязать крючком, смотреть аниме и играть в Fortnite целыми днями, когда я не тренируюсь и не работаю. Но я ценю вашу номинацию, хаха, очень круто быть в этом списке среди по-настоящему интригующих людей», – написала спортсменка у себя в социальных сетях.

Отметим, Кори Гауфф не единственная спортсменка в рейтинге. В список People также попал бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.