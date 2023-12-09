Ник Кирьос эмоционально прокомментировал снятие с Australian Open — 2024

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал решение сняться с Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Безусловно, у меня был очень тяжёлый год из-за травм, я перенёс операцию на колене и вернулся слишком рано, что немного отбросило меня назад, и у меня были проблемы с запястьем. Так что сейчас очень досадный для меня момент.

Безусловно, это больно. У меня столько потрясающих воспоминаний, и я просто хочу снова показывать максимум и сделать всё правильно, и мне нужно ещё немного времени.

Я был так близок к победе на турнире «Большого шлема» – я хочу убедиться, что у моего тела будет время, необходимое для восстановления, так что, пожалуйста, запаситесь терпением.

Несмотря на то, что в этом году я не буду выступать на AO, я всё равно буду в деле, буду комментировать матчи – у меня есть несколько особенных планов, так что, пожалуйста, всё равно ждите. Я буду там и, надеюсь, увижу всех болельщиков. Увидимся там», — написал Кирьос на платформе OnlyFans.