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Крис Эверт повторно диагностировали рак спустя менее года после выздоровления

Крис Эверт повторно диагностировали рак спустя менее года после выздоровления
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», легендарная американская теннисистка Крис Эверт сообщила, что у неё рецидив рака. Напомним, в 2021 году у теннисистки диагностировали рак яичников. В январе этого года она сообщила, что полностью выздоровела.

«С тех пор как два года назад у меня впервые диагностировали рак, я открыто рассказывала о своём опыте. Хочу сообщить вам последние новости. Мой рак вернулся.

Хотя об этом диагнозе я и не хотела слышать, мне снова повезло, что рак был обнаружен на ранней стадии. Врачи выявили раковые клетки в той же области таза. Все клетки были удалены, и я начала очередной курс химиотерапии. Не смогу быть со своими коллегами ESPN на Australian Open, но буду готова к оставшейся части сезона!

Я призываю всех знать историю заболеваний своей семьи и защищать себя. Ранняя диагностика спасает жизни. Будьте благодарны за своё здоровье в этот праздничный сезон», — приводит слова Эверт ESPN.

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