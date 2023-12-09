Тренер Джоковича: у Ноле феноменальная генетика. Он способен делать то, что другим не дано

Тренер по физподготовке 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича Марко Паничи заявил, что спортивное долголетие серба связано с его феноменальной генетикой.

«Причин успеха Новака несколько, но любой анализ должен начинаться с того, что у Ноле феноменальная генетика. Кажется, что он делает всё с предельной простотой и стабильностью. Но он также способен делать то, что другим не дано.

Его не всегда можно скопировать. Он осознаёт предел своих возможностей, у него есть необходимый опыт, чтобы хорошо понимать своё тело. Мы лишь поддерживаем его, предоставляем нужные инструменты, чтобы он продолжал развивать врождённые способности.

Ноле – требовательный чемпион, он хочет от себя многого, и, соответственно, окружающие его люди должны подстраиваться под эти амбиции. И его мотивация всегда очень высока, у него никогда не бывает спадов. Мы возобновим тренировки 10 декабря, а затем он отправится в Австралию», – приводит слова Паничи Sportskeeda.

Напомним, в 2023 году Джокович вышел в финал всех четырёх турниров «Большого шлема», выиграв три из них. Лишь в финале Уимблдона серб уступил испанцу Карлосу Алькарасу.