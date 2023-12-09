«Они титаны». Федерер высказался о том, что Надаль и Джокович продолжают свои карьеры

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер тепло высказался о других членах «Большой тройки» — испанце Рафаэле Надале и сербе Новаке Джоковиче.

«Они титаны, иконы игры в теннис, и мне повезло сыграть с ними по 40-50 раз. У меня много воспоминаний о множестве отличных матчей, настоящих битв. Я столько раз отвечал на вопросы о них и могу сказать только хорошее. Так что было здорово делить с ними корт на протяжении стольких лет. И я надеюсь, что Рафа в следующем году вернётся очень сильным и что Новак сможет играть столько, сколько захочет, потому что для тенниса очень здорово, что эти парни всё ещё в деле», — приводит слова Федерера Tennis 365.