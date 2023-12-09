Фото: Стэн Вавринка вернулся к тренировкам после травмы, полученной в Метце

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, победитель трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, вернулся к тренировкам после травмы ноги, которую спортсмен получил во время выступления на турнире в Метце (Франция). Об этом сообщил аккаунт «We Are Tennis».

Фото: Социальные сети

Напомним, Стэн Вавринка получил травму ноги во время матча второго круга на турнире категории ATP-250 в Метце, в котором он играл с французом Люкой Ван Ашем. Тогда швейцарец выиграл первый сет встречи, проиграл тай-брейк второй партии и неудачно оступился в самом начале заключительного отрезка игры.

Стэн Вавринка, который на данный момент является 49-й ракеткой мира, — самый возрастной игрок в топ-100 ATP. В марте 2024 года спортсмену исполнится 39 лет.