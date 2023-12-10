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ATP опубликовала подборку лучших моментов Андрея Рублёва в 2023 году

ATP опубликовала подборку лучших моментов Андрея Рублёва в 2023 году
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Пресс-служба ATP представила видеоподборку лучших моментов олимпийского чемпиона 2020 в миксте, пятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ними.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Для Рублёва сезон-2023 стал лучшим по общему количеству побед. В его активе 56 выигранных матчей. Андрей завоевал два титула, причём один из них — победа на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) — стал для него самым крупным в карьере. С 15 по 17 декабря Рублёв выступит в финале выставочного турнира серии UTS, который пройдёт в Лондоне (Великобритания).

Ранее стало известно, что Рублёв начнёт сезон-2024 на турнире категории ATP-250, который пройдёт в Гонконге с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.

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