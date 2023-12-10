«Мы не друзья». Новак Джокович — об отношениях с Федерером и Надалем

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович оценил отношения с швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем и выразил надежду, что в будущем они смогут стать друзьями.

«Хотел бы я в будущем дружить с Роджером и Рафой? Лично мне бы этого действительно хотелось. Я понимаю, что мы, очевидно (смеётся), не очень хорошо ладили на протяжении всей нашей карьеры, в частности, за пределами корта. И мы не друзья, потому что, как вы понимаете, мы всегда противостояли друг другу, а соперникам трудно быть очень близкими и делиться подробностями своей личной жизни, чувствами, эмоциями, потому что это может быть использовано против тебя.

Но мы столько лет выступали на одной арене. И я думаю, что, по крайней мере с моей стороны по отношению к ним всегда было огромное уважение. Так что да, я надеюсь, что однажды, когда занавес будет уже немного опущен, мы все вместе сможем сесть и вспомнить прошлое. Это было бы действительно потрясающе», – приводит слова Джоковича Tennis Infinity со ссылкой на CBS News.