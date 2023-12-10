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Ига Свёнтек раскритиковала календарь WTA-тура на 2024 год

Ига Свёнтек раскритиковала календарь WTA-тура на 2024 год
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек выразила недовольство календарём WTA на 2024 год.

В обновлённом календаре количество турниров категории WTA-1000 увеличилось до 10, а продолжительность соревнований в Мадриде и Пекине – до двух недель. К тому же между Уимблдоном и US Open пройдут Олимпийские игры в Париже.

«Если говорить про календарь, то у игроков появляется ещё больше обязательств. Нам придётся тратить ещё больше сил, потому что турниры станут более растянутыми во времени.

Это не помогает тому, что обычно старается поддерживать WTA – психическому и физическому здоровью, а также жизненному и бытовому балансу игроков. Я бы принимала решения, которые больше соответствуют тому, что продвигает и поддерживает WTA», — приводит слова Свёнтек Eurosport.

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