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39-летняя Вера Звонарёва в паре с Бабош выиграла турнир W100 в Дубае

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вместе с представительницей Венгрии Тимей Бабош стала победительницей турнира категории W100 в Дубае (ОАЭ).

В финале соревнований Звонарёва с Бабош (1) со счётом 6:1, 2:6, [10:7] обыграли пару Оливия Николлс (Великобритания)/Хитер Уотсон (Великобритания) (3). Встреча продлилась 1 час и 14 минут.

Отметим, что Звонарёва блестяще завершила сезон-2023. Она вместе с немкой Лаурой Зигемунд стала чемпионкой Итогового турнира WTA – 2023, который проходил в Канкуне (Мексика).

В данный момент в Дубае идёт финал одиночного турнира. За победу в нём Анастасия Тихонова борется со 178-й ракеткой мира из Нидерландов Арианне Хартоно.