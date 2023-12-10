Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

39-летняя Вера Звонарёва в паре с Бабош выиграла турнир W100 в Дубае

39-летняя Вера Звонарёва в паре с Бабош выиграла турнир W100 в Дубае
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вместе с представительницей Венгрии Тимей Бабош стала победительницей турнира категории W100 в Дубае (ОАЭ).

В финале соревнований Звонарёва с Бабош (1) со счётом 6:1, 2:6, [10:7] обыграли пару Оливия Николлс (Великобритания)/Хитер Уотсон (Великобритания) (3). Встреча продлилась 1 час и 14 минут.

Отметим, что Звонарёва блестяще завершила сезон-2023. Она вместе с немкой Лаурой Зигемунд стала чемпионкой Итогового турнира WTA – 2023, который проходил в Канкуне (Мексика).

А у нас недавно вышло интервью!
«Научилась возвращаться — каждый раз прохожу этот тест заново». Легендарная Вера Звонарёва
Эксклюзив
«Научилась возвращаться — каждый раз прохожу этот тест заново». Легендарная Вера Звонарёва

В данный момент в Дубае идёт финал одиночного турнира. За победу в нём Анастасия Тихонова борется со 178-й ракеткой мира из Нидерландов Арианне Хартоно.

Материалы по теме
Российско-украинский дуэт и другие необычные пары с участием наших теннисистов
Российско-украинский дуэт и другие необычные пары с участием наших теннисистов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android