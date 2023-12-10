22-летняя Анастасия Тихонова стала чемпионкой турнира W100 в Дубае

216-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Тихонова стала чемпионкой турнира категории W100 в Дубае (ОАЭ).

В финале соревнований Тихонова со счётом 6:1, 6:4 обыграла 178-ю ракетку мира из Нидерландов Арианне Хартоно. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 25 минут.

Отметим, что по ходу соревнований Тихоновой удалось обыграть также австралийку Арину Родионову (112-я ракетка мира), британку Эмили Эпплтон, белоруску Юлию Готовко и представительницу Узбекистана Нигину Абдураимову.

Турнир в Дубае стал успешным не только для Тихоновой. Ранее титул на нём в парном разряде вместе с Тимей Бабош завоевала двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя россиянка Вера Звонарёва.