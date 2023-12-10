«Красная команда». Жена Медведева показала милое фото Даниила с дочкой Алисой

Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовала в социальных сетях трогательное фото спортсмена с дочкой Алисой.

«Красная команда», — подписала фото Дарья, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Дарьи Медведевой

В 2023 году Медведев завоевал пять титулов на уровне ATP, причём два выигранных им турнира — это «Мастерсы». Также россиянин доходил до полуфинала Уимблдона и финала US Open. Он завершил сезона на третьей позиции рейтинга ATP.

На данный момент неизвестно, на каком именно турнире Медведев начнёт сезон-2024, однако в последних интервью он заявлял, что хочет попробовать провести первые матчи уже на Australian Open, то есть не выступить ни на одном предваряющем мэйджор турнире.