Чемпионка двух юниорских ТБШ Корнеева объяснила, с чем связаны её успехи в сезоне

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева подвела итоги сезона.

«На самом деле, у меня вообще не было грандиозных целей. Я действительно счастлива, что ничего не планировала, я просто выиграла два юниорских турнира «Большого шлема». Честно говоря, у меня просто была цель попробовать свои силы на подобных турнирах, почувствовать эту атмосферу и увидеть уровень тенниса. Я хотела увидеть уровень своего мышления, игры в теннис и своего рейтинга. В межсезонье я много тренировалась над физической формой и психологией, чтобы быть готовой. Я много разговаривала с психологом и старалась быть такой же на тренировках, какой являюсь в матчах», — сказала Корнеева в интервью WTA.

Напомним, Корнеева в этом сезоне выиграла два юниорских турнира «Большого шлема». В финале Australian Open она одолела соотечественницу Мирру Андрееву, а в финале «Ролан Гаррос» в двух сетах справилась с Луссианой Перес-Аларкон из Перу. Позднее Алина завоевала взрослый титул, в финале турнира ITF (W-100) в Португалии разгромив представительницу Франции Кароль Монне (186-й номер рейтинга WTA). А в конце сезона Корнеева стала победительницей юниорского Итогового турнира Международной федерации тенниса (ITF), который прошёл в Чэнду (Китай).