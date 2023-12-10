Корнеева: неважно, кто является моим тренером: мужчина или женщина. Главное — результат

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева рассказала, кто на данный момент входит в её тренерский штаб.

«Юлия Бекещенко по-прежнему является моим тренером в Москве, как и Андрей Савин. Здесь, в академии Рафаэля Надаля, я начала работать с Анабель Мединой Гарригес. Я не буду говорить конкретно, что мы делаем. Но в целом в академии вместе с Анабель мы работаем над тем, чтобы я играла более агрессивно и чаще атаковала. Для моей игры неважно, кто является моим тренером: мужчина или женщина. Самое главное — результат. Работать с Андреем и Юлией одинаково здорово, они для меня как вторая семья. У них схожее виденье моей игры», — сказала Корнеева в интервью WTA.

Напомним, в начале декабря Корнеева сообщила, что будет готовиться к сезону в академии Рафаэля Надаля.