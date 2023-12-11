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Ига Свёнтек объяснила, почему перестала носить жёлто-синюю ленту в поддержку Украины

Ига Свёнтек объяснила, почему перестала носить жёлто-синюю ленту в поддержку Украины
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек объяснила, почему перестала носить на одежде жёлто-синюю ленту в поддержку Украины.

«Я думаю, что эта ленточка очень помогла на первых порах, когда я хотел в каком-то смысле показать, что я последовательна в том, что касается памяти украинцев и происходящего, потому что общественная память всё-таки коротка. Но в последнее время было много ненависти и много комментариев, которые просто осуждали меня. Люди уже стали говорить, что я не полька. Думаю, это начало вызывать больше негативных эмоций, чем позитивных, и мы решили, что лента уже не лучшая идея. Однако мы по-прежнему намерены поддерживать Украину, и я думаю, что это самое главное», — приводит слова Свёнтек Super Express Sport.

Напомним, в прошедшем сезоне Свёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA.

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