Свёнтек: моим единственным вдохновителем на протяжении большей части карьеры был Надаль

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что её источником вдохновения по ходу карьеры был испанский теннисист Рафаэль Надаль.

«Честно говоря, моим единственным вдохновителем на протяжении большей части карьеры был Рафа Надаль. Он не изменился, несмотря на успехи. Он по-прежнему остаётся скромным, придерживается своих ценностей и обладает прекрасным чувством юмора. Кроме того, что он делал на корте, он всегда оставался собой, и я была рада найти этому подтверждение, когда познакомилась с Надалем», — приводит слова Свёнтек TVP Sport.

Напомним, в прошедшем сезоне Свёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и стала победительницей Итогового турнира WTA. Что касается призовых, в 2023 году Ига вышла в лидеры WTA-тура по заработкам от турниров, в её активе $ 9,86 млн.