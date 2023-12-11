«Не люблю сотрясать воздух». Шарапова — о том, почему не сможет быть комментатором

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, почему не считает, что из неё мог бы получиться хороший комментатор.

«Я не из тех, кто много болтает. Я не говорю всё время только для того, чтобы говорить. Я, скорее, наблюдатель. И когда я уверена, что достаточно исследовала вопрос и сформулировала свои мысли, тогда я готова говорить. Вот почему я не думаю, что смогу быть хорошим комментатором. Мне просто не нравится сотрясать воздух словами», — приводит слова Шараповой Sportskeeda со ссылкой на подкаст Armchair Expert.

Напомним, во время спортивной карьеры Мария Шарапова одержала пять побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Теннисистка объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.