«Они пробуждают во мне зверя». Джокович — об игре с молодыми теннисистами

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как молодые спортсмены мотивируют его продолжать карьеру.

«Не знаю, насколько хорошо это прозвучит, но молодые теннисисты, которые жаждут побед, полны вдохновения и желания показывать свой лучший теннис в матчах со мной, — это моя дополнительная мотивация. Я думаю, что они пробуждают во мне зверя», — приводит слова Джоковича CBS News.

Напомним, Джокович стал первым человеком, преодолевшим рубеж в 400 недель на вершине мирового рейтинга. В женском теннисе дольше всех первой ракеткой была немка Штеффи Граф — 377 недель. В мужском до Джоковича рекордсменом был швейцарец Роджер Федерер (310 недель).