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Джокович — о депортации из Австралии: меня объявили главным мировым злодеем

Джокович — о депортации из Австралии: меня объявили главным мировым злодеем
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался об отстранении от Открытого чемпионата Австралии 2022 года из-за отказа от вакцинации от коронавируса и о депортации из страны.

«Меня фактически объявили главным мировым злодеем. По сути, большая часть мира была настроена против меня. У меня был схожий опыт на корте, когда зрители не поддерживали меня, но именно такое со мной происходило впервые. Я не против вакцинации, я за свободу выбора, когда дело доходит до этого вопроса», — приводит слова Джоковича CBS News.

Напомним, Джоковича депортировали из Австралии, после того как Федеральный суд отклонил его апелляцию на повторное аннулирование визы.

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