Джокович: Надаль прыгал и бегал рядом со мной в раздевалке. Это бесило

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как испанец Рафаэль Надаль воздействовал на него в начале карьеры.

«Мы играли с Надалем на «Ролан Гаррос», и его шкафчик в раздевалке был рядом с моим. Мы были близко. Мы пытались дать друг другу пространство, но раздевалка не такая уж и большая. Надаль прыгал и бегал в раздевалке рядом со мной перед выходом на корт. Я даже мог слышать музыку, которую он слушал в наушниках. Меня это бесило. В начале карьеры я не осознавал, что это было частью сценария. Так что меня это напрягало. Но это также мотивировало меня делать что-то, показывать, что я готов к бою», — приводит слова Джоковича CBS News.