Джокович — об эмоциональности на корте: принимаю себя как человека с недостатками

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о проявлении эмоций на корте.

«Психологическая устойчивость не появляется просто так. Она приходит со временем, с работой. Думаю, разница между спортсменами, способными стать величайшими чемпионами, и теми, кто изо всех сил пытается достичь высокого уровня, заключается в способности не застревать в эмоциях надолго. Для меня эмоциональный период короток. Да, я испытываю эти эмоции, я признаю это. Иногда мне кажется, что я могу лопнуть. Я кричу на корте, что бы ни случилось. Но потом я прихожу в норму и перезагружаюсь.

Я не горжусь тем, что могу сломать ракетку во время матча. Мне стыдно, когда я это делаю. Но в то же время я принимаю себя как человека с недостатками», — приводит слова Джоковича CBS News.