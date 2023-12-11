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Джокович: у меня есть больше, чем нужно, а многие покидают теннис из-за финансовых проблем

Джокович: у меня есть больше, чем нужно, а многие покидают теннис из-за финансовых проблем
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объяснил, почему хочет облегчить финансовое положение игроков. Ранее Джокович стал одним из основателей Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA).

«У меня есть больше, чем мне нужно. Женщины и мужчины, находящиеся в топ-200 рейтинга, испытывают трудности. Они не могут позволить себе тренера или поездки. Многие уходят из тенниса, потому что просто не тянут это финансово», — приводит слова Джоковича CBS News.

Напомним, Джокович стал первым человеком, преодолевшим рубеж в 400 недель на вершине мирового рейтинга. В женском теннисе дольше всех первой ракеткой была немка Штеффи Граф — 377 недель. В мужском до Джоковича рекордсменом был швейцарец Роджер Федерер (310 недель).

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