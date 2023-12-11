«Новак не даёт перевести дух». Француз Мюллер сравнил стили игры Джоковича и Алькараса

81-я ракетка мира, французский теннисист Александр Мюллер сравнил стили игры Новака Джоковича и Карлоса Алькараса и объяснил, почему против серба играть сложнее.

«Новак не даёт тебе перевести дух. Он вёл 6:0, 2:0 (в матче 1/64 финала US Open – 2023. – Прим. «Чемпионата»), мне стало страшно. Я спросил себя: «я вообще начну играть?». Алькарас более яркий и эффектный теннисист, но в матчах с ним были геймы, которые я относительно легко забирал. В этом плане Джокович впечатляет больше.

Я не был на седьмом небе от счастья, не показывал свой лучший теннис, но я пытался навязать свою игру. Просто Новак был слишком силён. Кроме того, ему подходит мой стиль игры, потому что я в основном защищаюсь, а он в этом компоненте лучше меня.

У них просто разные стили игры. Мы говорили об этом с моим тренером Жераром Сольвесом. Перед матчем с Алькарасом я сказал ему, что знаю, что смогу набрать достаточно очков. Он очень старается, поэтому допускает больше ошибок. Но против Новака я чувствовал, что если он захочет повесить мне три «баранки», то сможет это сделать. Он настолько стабилен, что совершенно не дарит лёгких очков, и от этого ещё сложнее», – приводит слова Мюллера портал TennisUpToDate.

Напомним, французский теннисист сыграл в минувшем сезоне и с Джоковичем, и с Алькарасом. С сербом он встретился на стадии 1/64 финала US Open – 2023 и потерпел разгромное поражение со счётом 0:6, 2:6, 3:6. Матч с испанцем состоялся в июле на кортах Уимблдона на стадии 1/32 финала. Алькарас победил в трёх сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:3.