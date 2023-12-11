Netflix анонсировал показ матча Надаля с Алькарасом в прямом эфире

Стриминговый сервис Netflix анонсировал показ выставочного теннисного матча, в котором 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль сразится с соотечественником, двукратным победителем мэйджоров Карлосом Алькарасом. Встреча состоится 3 марта 2024 года в Лас-Вегасе (США).

Нельзя не отметить, что Netflix впервые будет транслировать теннис в прямом эфире.

Фото: Netflix

Данная встреча была запланирована на 2023 год, но на момент проведения оба теннисиста были травмированы.

Напомним, 37-летний Надаль не выходил на корт в официальных матчах с матча на Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. У титулованного испанца диагностировали растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Рафаэль собирается вернуться на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го.