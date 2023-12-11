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«Готова вернуться». Отстранённая за допинг Халеп опубликовала интригующий пост

«Готова вернуться». Отстранённая за допинг Халеп опубликовала интригующий пост
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп опубликовала в социальных сетях неоднозначный пост.

«Готова вернуться в том месте, где всё начиналось. Юниорский «Ролан Гаррос» 2008 года. Париж, спасибо большое», — подписала свежие фото Халеп.

Фото: из личного архива Симоны Халеп

Напомним, в сентябре 2023 года Халеп была дисквалифицирована до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил. Симона сдала положительный тест на роксадустат в конце 2022 года, на Открытом чемпионате США, и в её биологическом паспорте были обнаружены нарушения.

Позднее, в октябре Халеп подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение отстранить её на четыре года. На данный момент неизвестно, какое решение принял CAS.

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