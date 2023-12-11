Стало известно, кто признан «Тренером года» по версии WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила имя победителя номинации «Тренер года» в рамках ежегодной премии WTA Player Award 2023. Его выбирали представители международных СМИ.

Обладателем награды стал Томаш Викторовский, который с 2022 года тренирует четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», первую ракетку мира польку Игу Свёнтек. В прошедшем сезоне Ига завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе второй год подряд выиграла «Ролан Гаррос», а также стала победительницей Итогового турнира WTA.

Помимо Викторовского, за звание «Тренер года» боролись такие специалисты, как:

Брэд Гилберт/Пере Риба (тренеры Кори Гауфф);

Антон Дубров (тренер Арины Соболенко);

Эмиль Миске (тренер Каролины Муховой);

Стефано Вуков (тренер Елены Рыбакиной;

Раймон Слюйтер (тренер Элины Свитолиной).