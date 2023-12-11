Дуэт Андрея Рублёва с Кареном Хачановым стал фаворитом у болельщиков в 2023 году

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-я ракетка мира Карен Хачанов и олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира Андрей Рублёв были признаны любимым дуэтом 2023 года по версии болельщиков, сообщает пресс-служба ATP.

Напомним, в 2023 году Рублёв и Хачанов завоевали первый совместный титул в парном разряде на уровне ATP. Российский дуэт стал чемпионом грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В финале престижных соревнований они обыграли опытную пару Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, [10:3] в пользу россиян.