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Даниил Медведев назвал своё лучшее воспоминание и день из 2023 года

Даниил Медведев назвал своё лучшее воспоминание и день из 2023 года
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в рамках видеоинтервью ATP поделился эмоциями от 2023 года.

Интервьюер: что ты навсегда запомнишь из случившегося в 2023 году?
Медведев: я точно навсегда запомню турнир в Риме. Конечно, потому что я завоевал титул. К тому же со мной были жена и дочь, отличные моменты.
Интервьюер: какой момент стал самым неожиданным для тебя в 2023 году на корте?
Медведев: это Рим, победа. Определённо он. Я не мог в это поверить, но я добился этого. Ничто уже не изменит этого.
Интервьюер: твой любимый город в 2023 году?
Медведев: однозначно Шанхай. У меня всегда хорошие ощущения в этом городе, он становится одним из моих любимых городов.
Интервьюер: лучший день в 2023 году?
Медведев: таких было много, но я назову первый день рождения моей дочери.

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