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Фото: элегантный Григор Димитров посетил музей в Италии

Фото: элегантный Григор Димитров посетил музей в Италии
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Победитель Итогового чемпионата ATP 2017 года, бывшая третья ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров опубликовал в социальных сетях фото из музея в Милане (Италия). На них он предстал в элегантном образе.

«Между практикой по рисованию», — подписал фото Димитров.

Фото: из личного архива Григора Димитрова

Фото: из личного архива Григора Димитрова

Димитров завершил сезон-2023 на 14-й строчке рейтинга ATP. Последним его турниром стал «Мастерс» в Париже (Франция), где он дошёл до финала и проиграл там 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

На ТБШ в 2023-м Димитров продемонстрировал следующие результаты: дошёл до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии, 1/8 финала «Ролан Гаррос», 1/8 финала Уимблдона и до третьего круга US Open.

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