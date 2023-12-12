Тейлор Фритц объяснил свою позицию по объединению ТБШ и «Мастерсов» в отдельный тур

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал свои слова о поддержке идеи объединения турниров «Большого шлема» и «Мастерсов» в отдельный тур.

«Всегда нужно дополнительное объяснение для людей, которые не умеют читать. Когда я говорю об отдельном туре, я не говорю только о лучших теннисистах. Как я отметил ранее, в основном топ-туре должны выступать 100–120 лучших теннисистов. По итогам сезона кто-то выбывает, а другие попадают в основной тур.

Кроме того, любой, кто говорит, что у меня есть рейтинг или очки только благодаря турнирам категории 250, лишь подтверждает мою точку зрения. Эта система гарантирует, что все проведут одинаковое количество турниров, и никто не сможет жаловаться на то, как кто-то получил те или иные очки, потому что никто не сможет набрать их в другом месте. Я не думаю, что это когда-нибудь произойдёт, но меня спрашивают об этом в интервью, поэтому я высказываю своё честное мнение. Думаю, с точки зрения болельщиков так будет легче следить за нашим спортом», — написал Фритц на своей странице в соцсетях.