Билли Джин Кинг поддержала Крис Эверт, у которой повторно диагностировали рак

Экс первая ракетка мира, бывший президент WTA американская теннисистка Билли Джин Кинг поддержала 18-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» американку Крис Эверт после того, как у неё повторно диагностировали рак.

«Мы посылаем нашу любовь и поддержку Крис Эверт. Ты всегда в наших мыслях и молитвах», — написала Кинг на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в 2021 году у Эверт был диагностирован рак яичников. В начале текущего года теннисистка сообщила, что полностью выздоровела. 9 декабря Эверт рассказала о рецидиве рака. Также Эверт сообщила, что из-за нового курса химиотерапии она не сможет комментировать Открытый чемпионат Австралии — 2024, и подтвердила, что вернётся к работе на трёх других турнирах «Большого шлема» в следующем году.