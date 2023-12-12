Чесноков: Звонарёва заслужила награду за возвращение года не меньше Свитолиной

Бывшая девятая ракетка мира в мужском одиночном разряде, победитель семи турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Чесноков прокомментировал итоги ежегодной премии WTA Player Award 2023, вручаемой теннисисткам за их выдающиеся спортивные достижения. По результатам голосования международных СМИ победу в номинации «Возвращение года» одержала украинская теннисистка Элина Свитолина, приостанавливавшая карьеру из-за рождения дочери.

«Я думаю, что Свитолина заслужила свою награду. Она вернулась в спорт после родов и начала карьеру практически с чистого листа, но Звонарёва заслужила эту награду не меньше. Она вернулась после травмы в почти 40 лет, она выиграла Итоговый турнир в паре, дошла до финала Открытого чемпионата США, это феноменальные достижения. Я думаю, если бы было разделение на возвращение года в одиночном разряде и в парном, то Звонарёва однозначно получила бы награду», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Напомним, помимо Свитолиной, на «Возвращение года» были номинированы чешские теннисистки Маркета Вондроушова и Каролина Мухова, Се Шувэй (Китайский Тайбэй), а также россиянка Анастасия Павлюченкова.