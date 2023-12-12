Юниор Плешивцев рассказал, как на старте карьеры справляется с финансовыми трудностями

73-я ракетка юниорского рейтинга ITF российский теннисист Егор Плешивцев рассказал о финансовых сложностях на старте профессиональной карьеры и первых призовых.

«Вроде всего хватает. Федерация с этим помогает. Есть турниры с денежным призовым фондом, например, как этот [в Санкт-Петербурге]. Также у нас ввели от РТТ два года назад турниры до 17, 15 и 13 лет с хорошими призовыми. Так что пока всего хватает.

Просто билеты стали дороже. Я не особо на это смотрю, но иногда приходится это делать – когда не получается у мамы или папы. Цены возросли, и в Европу довольно сложно добраться – всё время приходится лететь через Турцию», – сказал Плешивцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.