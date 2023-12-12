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Перспективный российский юниор — о кумирах: фанат Федерера, нравится наблюдать за Фритцем

Перспективный российский юниор — о кумирах: фанат Федерера, нравится наблюдать за Фритцем
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16-летний российский юниор Егор Плешивцев, занимающий 73-е место в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF), рассказал о своих кумирах в мире тенниса, а также сообщил, с кем из именитых спортсменов хотел бы однажды встретиться на теннисном корте.

«Кумир? Самый главный – Роджер Федерер. Я следил за его игрой. Сейчас нравится наблюдать за Тейлором Фритцем. В какой-то момент просто стал следить за ним чаще. Это случилось, может, год назад. Наверное, нравится стиль и то, как он играет. С кем бы сыграл? Наверное, больше хотел бы сыграть с Новаком Джоковичем, Карлосом Алькарасом или Янником Синнером. Точно с кем-то из них», – сказал Плешивцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

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