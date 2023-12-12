Турсунов рассказал, в чём Арина Соболенко превосходит других теннисисток WTA

Экс-тренер Арины Соболенко Дмитрий Турсунов рассказал, реализовала ли Арина весь потенциал и за счёт чего вторая ракетка мира так успешна на турнирах «Большого шлема».

«На сколько процентов реализовала свой потенциал Арина Соболенко? Так сложно оценивать. Пока ещё не до конца. У неё очень сильная мотивация, которая в принципе не прослеживается у других девочек. Здесь вопрос: кто из других девушек готов на жертвы – это огромная составляющая. Потому что удар справа или слева всегда можно улучшить, если есть это желание улучшаться. А желание идёт от дисциплины, от готовности жертвовать. Конечно, не много таких заряженных игроков.

Не вижу причин, почему сейчас Арина возьмёт и начнёт проигрывать. Пока мотивация не спадает, она будет улучшаться – тогда придёт и опыт. Какая-то стабильность начинает прослеживаться: если пару лет назад после ковида была чехарда – кто-то был готов, кто-то отдыхал, кто-то понял, что не так уж ему и надо играть в теннис – сейчас тур нормализовался. И потихоньку рябь спадает. И сейчас более спокойная вода, где прослеживаются доминирующие игроки.

К тому же физическая форма даёт ощущение фундамента, на который ты можешь положиться, опереться. И мало у кого из игроков, в частности в женском туре, есть такой фундамент. Та же Арина в целом всегда в очень хорошей физической форме. Например, у Лены [Рыбакиной] бывают физиологические нюансы: то тут, то там она снимется. И эта прерывность не даёт создать ту самую инерцию – когда поезд, который уже разогнался, дальше идёт на автопилоте. Когда такие прерывания идут по ходу сезона, это, конечно, тоже бьёт по самооценке – нет уверенности, что ты сейчас не травмируешься. Слишком много каких-то мыслей», – сказал Турсунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью Дмитрия Турсунова на «Чемпионате» можно прочитать завтра, 13 декабря.