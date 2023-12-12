Ник Кирьос: если честно, я уже не хочу играть в теннис

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что больше не хочет играть в теннис.

«Если бы всё зависело от меня… Если честно, я уже не хочу играть в теннис. Но я почти что обязан. Я ещё столько всего могу дать. Но я выдохся, я устал, перенёс уже три операции. А мне всего 28.

Я всегда хотел завести семью и жить без боли. А сейчас я встаю, и мне больно ходить.

И даже если я выиграю Уимблдон, все будут говорить: “А теперь сделай это снова“. Это крысиные бега. А когда уже хватит? Я очень доволен своей жизнью, в ней более чем достаточно поводов для радости», – приводит слова Кирьоса The Tennis Letter.

Напомним, в 2023 году Кирьос сыграл только один матч — на турнире в Штутгарте (Германия), — в котором потерпел поражение. Австралиец уступил китайцу У Ибину со счётом 5:7, 3:6. Бóльшую часть сезона спортсмен пропустил из-за травм: сначала из-за кисты в колене, затем из-за травмы запястья. Из-за травмы спортсмен пропустит и Открытый чемпионат Австралии в 2024 году.