«Он был таким скромным». Экс-тренер Гауфф рассказал о юношеских годах Надаля

Пепе Риба, бывший тренер третьей ракетки мира американской теннисистки Кори Гауфф, рассказал о доминировании испанца Рафаэля Надаля в юниорской категории.

«Это забавно, потому что, знаете, когда ему было 14 лет, он выиграл турнир, и люди начали спрашивать, собирается ли Рафа начать играть на «Мастерсах». И он отвечал: «Ну, я ещё молод, я двигаюсь постепенно, иду шаг за шагом». Он был таким скромным. Помню, когда он запрыгнул в эти турниры более высокого уровня, он уничтожил всё на своём пути и прошёл очень далеко», — приводит слова Рибы Tennis Up To Date.

Напомним, 37-летний Надаль не выходил на корт в официальных матчах с матча на Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. У титулованного испанца диагностировали растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Рафаэль собирается вернуться на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го.