«Его будет очень тяжело остановить». Турсунов – о главном претенденте на «Шлемы» в 2024-м

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал, почему серб Новак Джокович будет доминировать в туре в 2024 году.

«Сколько бы претендентов не собиралось, пока Новак в хорошей форме, его будет очень тяжело обыгрывать. Ведь помимо его опыта ещё у него и физическая форма очень хорошая. Если взять Рафу или Роджера, у кого опыт есть, а физика не та, то они могли проигрывать в этом. Новак же держится на физическом уровне. Его нейтрализовать очень тяжело.

Можно сказать, что Джокович определённо самый мотивированный из ребят. То есть мы это как-то можем со стороны определить. Не можем понять, но когда человек сыграв пятисетовый полуфинал, отказывается от кусочка шоколада, потому что там содержится глютен – он принял решение его не есть, то там прослеживается очень серьёзная самодисциплина, с которой никто не может конкурировать», – сказал Турсунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полную версию интервью Дмитрия Турсунова читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00!