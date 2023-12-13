Турсунов: если людям хочется верить, что я непостоянный, ничего не умею – хорошо

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал, как справляется с критикой.

«С возрастом ко многому проще отношусь. Вдобавок надо понимать, что ты никого не убедишь, если он хочет верить, что ты непостоянный или плохой тренер. Бегать за каждым и объяснять: там-то я не сам ушёл, а здесь-то у меня проблемы с визой были, а там ещё что-то… Все будут сидеть и говорить то, что думают.

К сожалению, я не очень хорошо занимаюсь самопиаром: строить какой-то имидж нет ни желания, ни терпения, ни особого умения. Если людям хочется верить, что я непостоянный и ничего не умею – хорошо. Уверен, найдётся такой игрок, которому будет интересно со мной работать, который будет понимать, что я отдаюсь своей работе, что мне нравится этим заниматься и я не делаю это исключительно из-за заработка. Кто не верит в мои способности, будут находить во мне одни минусы. С этим ничего не сделаешь», – сказал Турсунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.