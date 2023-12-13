Андрей Рублёв запустил интернет-магазин одежды своего бренда. Всю прибыль он отдаст детям

Чемпион Олимпиады-2020 в миксте, пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сообщил о запуске интернет-магазина для продажи собственного бренда одежды Rublo. Напомним, слоганом бренда является фраза: «Играй ради детей, играй для света».

При этом Рублёв сообщил, что текущая коллекция не будет иметь для него коммерческой прибыли.

«Вся прибыль с этой коллекции (100%) пойдёт нуждающимся детям. В этот раз это не бизнес, потому что я ничего не заработаю. Я считаю, что человеческое эго приносит только плохое, и чем больше эго – тем хуже то, что происходит. Как бы к тебе ни относились люди, даже если плохо, важнее всего сохранять свет внутри себя и делать эго как можно меньше», — написал Рублёв в своих социальных сетях.

Напомним, в начале сезона-2023 Рублёв пересмотрел своё сотрудничество с Nike (не завершил) и стал выходить на корт в одежде своего бренда.

Ссылка на интернет-магазин Андрея Рублёва доступна здесь.