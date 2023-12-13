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Джокович и Азаренко отреагировали на запуск магазина одежды Рублёва

Джокович и Азаренко отреагировали на запуск магазина одежды Рублёва
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович и двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко отреагировали на сообщение о запуске интернет-магазина бренда одежды россиянина Андрея Рублёва Rublo.

При этом Рублёв всю прибыль с продаж текущей коллекции собирается отправить на благотворительность, «нуждающимся детям».

«Браво, Rublo», — написал в комментариях к новости Джокович, добавив эмодзи «сердце» и «аплодисменты».

Такие же эмодзи в комментариях оставила Азаренко.

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