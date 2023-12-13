Кэмерон Норри: у меня есть потенциал, чтобы выиграть несколько крупных трофеев

Британский теннисист Кэмерон Норри, занимающий 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), оценил свои достижения в минувшем сезоне и поделился ожиданиями от следующего.

«Концовка сезона разочаровала, но хорошего всё равно много. Думаю, в этом году у меня было достаточно положительных моментов, я многому научился. Мне удалось победить на турнире в Рио – конечно, для меня это большое событие.

Я ещё многого хочу достичь. Хочу успешно выступать на больших турнирах, продолжать учиться и идти вперёд. У меня есть потенциал, чтобы выиграть несколько крупных трофеев, ведь я уже это делал. Нужно просто планомерно двигаться дальше.

В следующем году будет много интересного: конечно, это и Олимпийские игры, и Кубок Дэвиса. Было приятно получить уайлд-кард на групповой этап.

Я по-прежнему получаю удовольствие от своей игры. Я голоден и стремлюсь к большему. Но впереди куча работы, есть три недели на предсезонку. Хотелось бы, чтобы она продлилась дольше, но рядом отличная команда, так что буду работать не покладая рук, чтобы быть готовым к первому матчу», – приводит слова Норри официальный сайт британской Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

Напомним, британец потерпел девять поражений в 11 последних матчах сезона.